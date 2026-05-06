ترامب يهدد باستئناف ضرب إيران بحال رفضها المقترح الأخير الرئيس الأمريكي قال إن قبول إيران للمقترح "احتمال كبير"..

أنقرة / الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف ضرب إيران "بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق"، إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب.

وقال بتدوينة الأربعاء، على منصته "تروث سوشيال"، إن العملية العسكرية الأمريكية ضد طهران ستنتهي "إذا افترضنا أن إيران ستوافق على تقديم ما تم الاتفاق عليه"، متوقعا أن تكون الموافقة "احتمال كبير".

وأضاف أن بأنه في حال عدم قبول إيران للقضايا التي تم الاتفاق عليها، فإنه "سيبدأ القصف، وللأسف سيكون هذه المرة بمستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر من السابق".

يأتي ذلك وسط أنباء عن قرب توصل واشنطن إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتمهد الطريق لمفاوضات مفصلة، وفق القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" ذكرت في وقت سابق أن طهران قدمت عرضا جديدا إلى الحكومة الباكستانية الوسيطة بينها وبين واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي الحرب بينهما.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد إسرائيل، وأيضا تجاه ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.