ترامب يهدد إيران بقصف "شديد" في حال عدم الاتفاق ادعى ترامب أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا معه وطلبوا وقف الهجمات..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات على إيران ستتواصل "بشدة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات من غرفة العمليات بالبيت الأبيض، بحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز" الخميس.

وأوضح ترامب أنه تم استخدام 49 صاروخ توماهوك لضرب أهداف داخل إيران الليلة الماضية.

وأشار إلى أن المقاتلات الأمريكية حلقت فوق الأجواء الإيرانية، ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي في مناطق جنوب غربي إيران.

وادعى أن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى تواصلوا معه وطلبوا وقف القصف، مبينًا أن الهجمات ستتوقف قريبًا.

وتعليقًا على إمكانية عدم توقيع اتفاق، استخدم ترامب كلمات مسيئة، مضيفًا: "إذا لم يوقعوا على الاتفاق فسوف نقصفهم غدا بشدة".

في المقابل، نفى مسؤول إيراني رفيع، صحة ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتواصل مسؤولين إيرانيين معه من أجل وقف إطلاق النار.

ودون أن الإفصاح عن اسمه، نقل التلفزيون الإيراني عن المسؤول قوله: "ادعاء ترامب بأن مسؤولين إيرانيين تحدثوا معه مباشرة وطلبوا وقف القصف هو محض كذب بالكامل".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تواصل مع ترامب، وإيران ترد عسكرياً على الاعتداءات".

وفجر الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن قواتها "بدأت، اليوم عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.15 ت.غ)، تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.