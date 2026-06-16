ترامب يهدد إيران بعواقب وخيمة إذا سعت لامتلاك برنامج نووي

أنقرة / الأناضول

- اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله

- لولاي لما كانت إسرائيل موجودة ولكانت قد دمرت بالفعل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها ستواجه "عواقب لا يمكن تصورها" في حال قامت بتطوير أو شراء برنامج نووي أو القيام بأي شيء متعلق به.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال ترامب حول البرنامج النووي الإيراني: "لن يقوموا بتطويره أو شرائه أو القيام بأي شيء متعلق به، وإذا فعلوا ذلك فسيواجهون عواقب لا يمكن تصورها".

ووصف ترامب الاتفاق مع إيران بأنه "اتفاق عادل وجيد"، مضيفا: "لكن لا نستثمر أي أموال هناك وليس لدينا أي التزام باستثمار أموال في إيران أو تقديم دعم مالي لها".

وذكر أن أهم عنصر في الاتفاق بالنسبة له هو "منع إيران من امتلاك برنامج الأسلحة النووية"، مؤكدا أنه لن يسمح لإدارة طهران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب إن امتلاك إيران للأسلحة النووية "يُهدد استقرار الشرق الأوسط"، قائلا: "لو امتلكوا أسلحة نووية، لدمروا إسرائيل والشرق الأوسط، وربما هاجمونا أيضا".

وأشار ترامب إلى أن تغيير النظام في إيران لم يكن يوما من أهدافه.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.



وعن لبنان، قال ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله اللبناني.

وأضاف "الشخص الذي يدير سوريا (أحمد الشرع) هو شخص دعمته أنا والرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان وشخصيات أخرى، وساهمنا في وصوله إلى السلطة. وهو قام بعمل استثنائي في إعادة ترتيب أوضاع البلاد".

وأضاف: "اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل".

وتابع: "إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة (ضد حزب الله) من دون قتل الجميع، فإنه (الشرع) سيتولى ذلك. سوريا ستقوم بالمهمة".

وأردف: "لم أجد من الصواب هجوم إسرائيل على لبنان وبيروت قبيل ساعات من توقيع الاتفاق. لم يعجبني ذلك إطلاقًا، وقد أبلغته (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بذلك بوضوح".

والأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بداعي مهاجمة "أهداف لحزب الله"، بينما كان العالم يترقب أن تضع الحرب أوزارها في إيران، واقتراب لحظة التوقيع على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.

وأسفرت الغارة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات، فيما توعدت إيران، بـ"رد وشيك" على الهجوم الإسرائيلي الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتابع ترامب: "لا يتعين عليكم تدمير مبنى سكني كامل في كل مرة بحثا عن شخص واحد من حزب الله؛ فهناك العديد من الأشخاص يعيشون في تلك المباني، وليسوا جميعا من عناصر الحزب".

وأوضح ترامب أنه لولاه ولولا الولايات المتحدة، لما كانت إسرائيل موجودة ولكانت قد دمرت بالفعل، وأن على نتنياهو التصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

