قال إن الولايات المتحدة "تمتلك كميات هائلة من الذخائر، ولا سيما من أنواع معينة"

ترامب ينفي معاناة القوات الأمريكية من نقص حاد في الذخائر قال إن الولايات المتحدة "تمتلك كميات هائلة من الذخائر، ولا سيما من أنواع معينة"

أنقرة / الأناضول

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن معاناة قوات بلاده من نقص حاد في الذخائر.

وقال ترامب بتدوينة عبر منصة "تروث سوشيال" الخميس، إن الادعاءات بشأن عدم امتلاك الولايات المتحدة مخزونا عسكريا كافيا "عارية من الصحة".

وأضاف مدعيا: "تمتلك الولايات المتحدة كميات هائلة من الذخائر، ولا سيما من أنواع معينة".

وأشار إلى أن شركات الصناعات الدفاعية تبني حاليا أكبر عدد من المنشآت والمصانع في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع: "يجري تعقب من سربوا هذه التصريحات الخائنة، وسيُطلب إنزال عقوبات بالسجن لفترات طويلة بحقهم".

والثلاثاء، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الجيش الأمريكي استهلك نحو 80 بالمئة من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الدفاع الصاروخي "ثاد"، وأن كبار القادة العسكريين حذروا من أن مخزون البنتاغون أصبح "منخفضا إلى مستوى خطير".



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، فيما ردت إيران بهجمات بالمنطقة قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

