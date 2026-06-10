حسب ما أفاد به مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تيري يينغست، حيث قال في بث مباشر إن ترامب أدلى بتصريحات خاصة له عبر الهاتف..

ترامب يلوّح بضربات جديدة ضد إيران تستهدف منشآت حيوية حسب ما أفاد به مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تيري يينغست، حيث قال في بث مباشر إن ترامب أدلى بتصريحات خاصة له عبر الهاتف..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قريب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآت طاقة إيرانية وجسوراً.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تيري يينغست، الأربعاء، الذي قال في بث مباشر إن ترامب أدلى بهذه التصريحات له عبر الهاتف.

وأضاف أن ترامب زوّده بتفاصيل حول مروحية "الأباتشي" الأمريكية التي أسقطتها إيران مؤخراً.

وذكر أن ترامب قال إن إيران حاولت خلال فترة وقف إطلاق النار إعادة بناء قدراتها الدفاعية، لكنها لم تتمكن من صد الضربات الأمريكية.

وأردف: "الرئيس ترامب قال لي إنه اقترب من إصدار أمر بشن هجمات جديدة ضد إيران، وأن من بين الأهداف محطات طاقة وجسور".

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران، بدعوى الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء.

وبين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وإثر تعثر المفاوضات، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، بما قد ينعكس على أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالمياً.