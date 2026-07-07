جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قِبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التي وصلها لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ترامب يلوح برفع عقوبات "كاتسا" عن تركيا جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قِبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التي وصلها لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

أنقرة/ الأناضول

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات بالمجمع الرئاسي في أنقرة:

- نجري أعمالاً مع الوزراء المعنيين بشأن إخراج تركيا من نطاق عقوبات كاتسا

- الرئيس السوري قام بعمل رائع من خلال توحيد البلاد بأكملها خلال فترة تقارب عامًا ونصف العام

- تركيا غدت، في ظل قيادة الرئيس أردوغان، دولة قوية عسكريا

- غرينلاند ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة لا الدنمارك -قد نسحب جميع قواتنا من أوروبا

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية رفع عقوبات "كاتسا" (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) المفروضة على تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قِبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التي وصلها لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واستهل ترامب حديثه بتوجيه الشكر، قائلاً: "نحن أصدقاء جيدون جدًا".

كما أشاد ترامب بمطار أنقرة والطرق المؤدية إليه، وقال: "من الرائع جدًا رؤية مطار بهذا الجمال. المطار جميل حقًا، والطرق المؤدية إليه جديدة تمامًا وكانت رائعة".

نعمل على إخراج تركيا من نطاق عقوبات كاتسا

وفي رده على سؤال بشأن عقوبات "كاتسا" المفروضة على تركيا، قال الرئيس الأمريكي: "يمكنني القول إن بوسعنا رفع هذه العقوبات".

وأضاف ترامب: "نجري أعمالًا مع الوزراء المعنيين بشأن إخراج تركيا من نطاق هذه العقوبات. لا نريد فرض عقوبات على أصدقائنا. الأمر بسيط جدًا. هناك كثيرون يمكننا فرض عقوبات عليهم، ونحن نفعل ذلك بالفعل، لكننا لا نريد فرض عقوبات على أصدقائنا".

كما أكد أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرًا أنه قام "بعمل رائع من خلال توحيد البلاد بأكملها خلال فترة تقارب عامًا ونصف العام".

وأضاف ترامب، مخاطبًا أردوغان: "غدت تركيا، في ظل قيادة الرئيس أردوغان، دولة قوية عسكريًا".

وقال: "يمتلكون الكثير من معداتنا العسكرية، ولديهم عدد كبير من الجنود الممتازين. تركيا دولة لا ينبغي الاستهانة بها. وأجمل ما في الأمر أن كل شيء سار على ما يرام بفضل العلاقات بيننا".

وأشار إلى أنه يتمتع منذ البداية بـ"انسجام جيد" و"علاقة رائعة" مع أردوغان، موضحًا أن مباحثاتهما ستتناول التجارة والقضايا العسكرية والعديد من الملفات الأخرى، بما في ذلك إيران.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة وتركيا تربطهما علاقات تجارية مكثفة وإنتاج مشترك متميز، وأن ذلك يترك تأثيرًا كبيرًا على البلدين.

وردًا على سؤال بشأن مقاتلات "إف-35"، أشار ترامب إلى أن العلاقات مع تركيا ممتازة، قائلاً: "أعتقد أن كثيرين، بمن فيهم الجالسون هنا، يتساءلون: لماذا لا نفعل ذلك؟ لدينا علاقة أفضل مع تركيا. لقد تصرفت تركيا بإخلاص أكبر بكثير من بعض الشركاء الآخرين الذين كنا نعتقد أنهم سيكونون أوفياء. ولذلك فإن هذا موضوع يستحق النظر بالتأكيد. إنها طائرة رائعة، الأفضل، والأفضل بفارق كبير في الوقت الحالي، وهي خيار سنأخذه بعين الاعتبار بالتأكيد".

وأضاف أن لدى تركيا التزامات تتعلق بصيانة محركات الطائرات التي اشترتها من الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيتابع هذا الملف.

وأكد الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين بلاده وتركيا في أفضل حالاتها، وقال: "يمكنني القول إن علاقاتنا مع تركيا أفضل الآن من أي وقت مضى". كما خاطب أردوغان بالقول: "أنتم قائد يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة استثمرت تريليونات الدولارات في الناتو، مضيفًا: "لماذا؟ من أجل حماية الدول الأوروبية وكندا وغيرها، وبشكل عام لحماية الدول من التهديدات التي كانت تأتي سابقًا من الاتحاد السوفيتي، والآن من روسيا".

وأعرب ترامب عن خيبة أمله تجاه الناتو، قائلاً: "بصراحة، لو لم تُعقد قمة الناتو في تركيا، ولو لم يكن هنا صديقي أردوغان، وهو قائد قوي جدًا وشخصية قوية جدًا، فربما لم أكن لأشارك فيها".

وحول الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، قال ترامب: "كان بإمكان تركيا أن تكون في الطرف الآخر؛ فهي تعرف إيران جيدًا وتدرك المشكلات المتعلقة بها، لكن تركيا وعددًا من الدول الأخرى لعبت دورًا مهمًا جدًا في المساعدة. كان بإمكانها الانخراط في الصراع، وأسمع البعض يتحدث عن علاقاتها مع إسرائيل. كان بإمكانها المشاركة في القتال".

وأضاف: "إنها دولة قوية جدًا عسكريًا. لكنها لم تفعل ذلك. كان بإمكانها الانضمام إلى الطرف الآخر في هذا النزاع، لكنها ربما لم تفعل ذلك بفضلي".

وأكد ترامب مجددًا أن تركيا دولة جيدة للغاية، مضيفًا: "لقد أظهرت موقفًا استثنائيًا في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساعدة في إنهاء الحرب مع إيران".

وأشار ترامب إلى أنه تحدث أمس (الاثنين) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحًا أنه يعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق. وقال: "بوتين يكن احترامًا كبيرًا لأردوغان".

وأضاف: "من المؤسف أن الأمر استغرق كل هذا الوقت، لكنني أعتقد أن شيئًا ما سيتحقق، والرئيس أردوغان يساعدنا أيضًا في هذا الملف".

وأكد أن محادثته مع بوتين كانت جيدة جدًا، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل قريبًا.

كما أوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل مشكلة أوروبية أكثر منها أمريكية، مضيفًا: "نريد فقط إنقاذ الأرواح. سنحل هذه القضية، والرئيس أردوغان يساعدنا في ذلك كما ساعدنا في الملف الإيراني".

قد نسحب جميع قواتنا من أوروبا

وردًا على سؤال بشأن منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قال إن العلاقات بينهما كانت سيئة أصلًا ثم ازدادت سوءًا بعدما رفضت إيطاليا مساعدة الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران ومضيق هرمز.

وفي ختام تصريحاته، جدد ترامب موقفه القائل إن غرينلاند ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة لا الدنمارك.

وقال في هذا الصدد: "إذا لم يوافقوا على ذلك، فقد نسحب جميع قواتنا من أوروبا، رغم كل الأموال التي أنفقناها لمساعدتهم في مواجهة روسيا، والتي لم نكن مضطرين إلى إنفاقها".

وأضاف: "ربما لاحظتم أن أوروبا أصبحت مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل 20 عامًا. عليهم أن يكونوا حذرين بشأن الهجرة والطاقة. وإذا لم يكونوا حذرين في هذين الملفين، فلن تبقى هناك أوروبا أصلًا".