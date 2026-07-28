ترامب يلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض

واشنطن / الأناضول



التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن ترامب التقى مع زيلينسكي وعقدا اجتماعا مغلقا استمر قرابة ساعة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور الولايات المتحدة لحضور جنازة السيناتور ليندسي غراهام.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، توفي السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز حلفاء ترامب والمعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، عن عمر ناهز 71 عاما، إثر "وعكة صحية مفاجئة وقصيرة".

وينتمي غراهام إلى الحزب الجمهوري، ومثل ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، بعدما انتخب لأول مرة عام 2002، وأعيد انتخابه في أعوام 2008 و2014 و2020.

وبرز خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد أبرز حلفاء ترامب، كما عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، وتأييده تشديد الضغوط على روسيا وإيران، إلى جانب مواقف مثيرة للجدل بشأن كوبا.

وفي مايو/ أيار 2024، انتقد غراهام طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، داعيا إلى فرض عقوبات على المحكمة.