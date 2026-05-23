ترامب يقول إن فرص الاتفاق مع إيران أو العودة لمهاجمتها متساوية الرئيس الأمريكي كشف أنه سيقرر على الأرجح غدا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه تابع عن كثب اليوم، مسار المفاوضات المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران واحتمالات العودة إلى مهاجمتها متساوية.

وفي تصريح عبر الهاتف لموقع أكسيوس الأمريكي، تحدث ترامب عن مسار المفاوضات مع إيران.

وأوضح ترامب، أنه سيلتقي اليوم (السبت) بمبعوثه الخاص للمفاوضات ستيف ويتكوف، إلى جانب صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر.

وشدد على أن فرص التوصل إلى "اتفاق جيد" أو "تدمير إيران بالكامل" تبدو "متساوية تماما"، وفق تعبيره.

واعتبر ترامب، أن "أحد الخيارين سيتحقق؛ إما أن أوجه لهم ضربة قاسية لم يشهدوا مثلها من قبل، أو سنوقع اتفاقا جيدا".

وأشار إلى أنه سيقرر على الأرجح غدا (الأحد) ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران.



وكشف أنه سيجري، اليوم، في البيت الأبيض تقييما شاملا لمسار الملف الإيراني.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت باكستان، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية عاصم منير، في طهران.

