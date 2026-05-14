ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران مقابلة أجراها مع "فوكس نيوز" في إطار زيارته الحالية إلى الصين

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن نظيره الصيني شي جين بينغ أبلغه بجاهزية بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع الإعلامي شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى الصين، حيث تطرق إلى لقائه مع نظيره شي.

وأوضح ترامب أن الرئيس الصيني أعرب عن أمله التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكذلك استئناف حركة العبور التجاري عبر مضيق هرمز.

وقال: "الرئيس شي يريد التوصل إلى اتفاق (مع إيران). وقد عرض أيضا تقديم المساعدة قائلا: إذا كان بإمكاني المساعدة بأي شكل من الأشكال، فأنا أرغب في ذلك".

وأضاف ترامب: "إنه (شي) يريد بقاء مضيق هرمز مفتوحا. ومن الواضح أن كل من يشتري هذا القدر الكبير من النفط لديه نوع من العلاقات معهم (الإيرانيين)، لكنه أكد أنه مستعد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".

ويشهد مضيق هرمز وبحر العرب صراعا بحريا وأزمة أمنية متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

