ترامب يقول إن تخلي إيران عن اليورانيوم لا يكفي لرفع العقوبات في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي لشبكة "بي بي إس نيوز"..

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تخلي إيران عن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لن يكون كافيا لرفع العقوبات المفروضة عليها.

وأشار ترامب في تصريحات لشبكة "بي بي إس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة لن توافق على تخفيف العقوبات مقابل تخلي إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال ترامب، في مداخلة هاتفية مع القناة، ردا على سؤال حول ما إذا كان التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب سيؤدي إلى تخفيف العقوبات في حال نجاح المفاوضات الجارية بين البلدين: "لا، لا، بالتأكيد لا. ليس تخفيف العقوبات".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن تسليم إيران لليورانيوم المخصب الذي بحوزتها لا يرتبط بشكل مباشر برفع العقوبات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء التوترات التي تؤثر على الشرق الأوسط منذ نحو 3 أشهر.

وكان ترامب قد قال الثلاثاء عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" إن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

