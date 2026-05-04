ترامب يقول إن بلاده ستخرج السفن العالقة في مضيق هرمز الرئيس الأمريكي أعلن أن عملية لهاذ الغرض ستبدأ في المضيق أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"..

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين بمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في مضيق هرمز على العبور.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، مساء الأحد، أعلن فيها عن بدء عملية جديدة في مضيق هرمز أطلق عليها اسم "مشروع الحرية".

وقال ترامب إن العديد من الدول التي لا علاقة لها بشكل مباشر في التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران طلبت مساعدته في إخراج سفنها العالقة في مضيق هرمز.

وأضاف: "من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنخرج سفنها بأمان من هذا المضيق المحظور حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية ودون مشاكل".

وأشار إلى أن العملية الجديدة في مضيق هرمز ستكون "لأغراض إنسانية في المقام الأول"، وفق تعبيره.

وتابع: "هذه العملية ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. يجري ممثلونا محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وقد تُسفر هذه المحادثات عن نتائج إيجابية للجميع".

ولفت إلى أن مخزون الغذاء على متن السفن العالقة بدأ بالنفاد، وأنه من الضروري خروجها من المضيق لضمان بقاء طواقمها بصحة جيدة.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن أي تدخل من جانب إيران لعرقلة مرور هذه السفن، سيُقابل برد "حازم" من الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.