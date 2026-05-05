ترامب يقول إن بلاده تخوض "حربا مصغّرة" مع إيران الرئيس الأمريكي أفاد أن بلاده تتحرك "بشكل أسرع بكثير" ضد إيران مقارنة بحروبها السابقة

واشنطن/ الأناضول

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهات بلاده مع إيران بأنها "حرب مصغرة"، واعتبر الهجمات التي شنتها عليها "خطوة صحيحة".

وفي خطاب بالبيت الأبيض مساء الاثنين، ادعى ترامب أن الإيرانيين "ليس لديهم أسطول بحري، ولا سلاح جو، ولا أسلحة مضادة للطائرات، ولا رادارات، ولا قادة، ولا شيء".

ودافع ترامب عن الهجمات التي شنتها بلاده ضد إيران، معتبراً أنها "الخطوة الصحيحة"، وأن رؤساء سابقين للولايات المتحدة كان ينبغي أن يتخذوا هذا القرار.

وتابع: "نحن في حالة حرب مع إيران منذ حوالي 6 أسابيع، والولايات المتحدة حاربت لسنوات عديدة في فيتنام والعراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى، ونتحرك بشكل أسرع بكثير في إيران مقارنة بتلك الحروب".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.

