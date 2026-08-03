الرئيس الأمريكي ادعى أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وأن المباحثات ستتناول لاحقا قدرات طهران النووية..

ترامب يقول إن أمام إيران "فرصة أخيرة" لاتفاق جيد الرئيس الأمريكي ادعى أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وأن المباحثات ستتناول لاحقا قدرات طهران النووية..

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن المفاوضات الجارية مع إيران تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام طهران لإبرام اتفاق جيد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، عقب مراسم توقيع مرسوم رئاسي، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران.

وأوضح ترامب أن المفاوضات مع طهران استؤنفت الاثنين ولا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يدلي بتصريحات متناقضة بشأنها.

وأضاف: "نجري حاليا مفاوضات بناء على طلب إيراني، وبدعم من السعودية والإمارات وقطر ودول أخرى، وهذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق جيد".

وأعرب ترامب عن انزعاجه من تصريحات إيرانية تفيد بعدم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم استمرار المباحثات بين الجانبين.

ولفت إلى أن المفاوضات تركز حاليا على فتح مضيق هرمز بالكامل، وتابع: "بعد ذلك، سنتناول ملف القدرات النووية لإيران".

وشدد ترامب على ضرورة عدم تحصيل إيران رسوما من السفن العابرة لمضيق هرمز.

وأردف: "نحن نسيطر على المضيق بالكامل في الوقت الحالي، وإذا كان هناك طرف سيستوفي الرسوم، فهو نحن".

والأحد، أعلن ترامب موافقته على إلغاء ضربات كان مخطط لها ضد إيران مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وكان ترامب أعلن الجمعة، أن بلاده "ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.