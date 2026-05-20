ترامب يقول إنه يعتزم إنهاء حرب إيران "في وقت قصير جدا" وأضاف: "سيتضح قريبا ما إذا كان بإمكان واشنطن التوصل إلى اتفاق مع طهران أم لا"

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيتضح قريبا" ما إذا كان بإمكان واشنطن التوصل إلى اتفاق مع طهران أم لا، مبديا نيته إنهاء الحرب على إيران "في وقت قصير جدا".

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء خلال فعالية جمعته مع أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض، أن المفاوضات مع إيران ما تزال مستمرة.

وأردف قائلا: "سننهي هذه الحرب في وقت قصير جدا، إنهم (الإيرانيون) متحمسون جدا لإبرام اتفاق، وقد سئموا من هذا الوضع"، وفق تعبيره.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن واشنطن ستنهي الحرب "بسرعة كبيرة"، متمنيا "حلها بطريقة جيدة"، دون توضيح.

وفي السياق ذاته، ادعى أن القوات الأمريكية "قضت إلى حد كبير" على الجيش الإيراني وقيادته السياسية، مشددا على أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران تحت أي ظرف" بتطوير سلاح نووي.

ومساء الاثنين، قال ترامب إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء على إيران عقب طلب تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وقال إنه أصدر تعليمات "بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.