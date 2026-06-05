الرئيس الأمريكي قال إنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع إيران..

ترامب يقول إنه يتشرف بلقاء خامنئي لإنهاء الحرب الرئيس الأمريكي قال إنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع إيران..

واشنطن/ الأناضول

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في سبيل التوصل إلى اتفاق، وقال: "إذا التقيته فسيكون شرفا لي أن أتعرف إليه".

تصريحات ترامب جاءت عقب فعالية أُقيمت في المكتب البيضاوي بواشنطن، الخميس، حيث تناول خلالها ملفات السياسة الخارجية والملف الإيراني.

وأشار ترامب إلى أنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وذكر أن طهران ستوافق، في حال إبرام الاتفاق، على عدم امتلاك سلاح نووي، وسيتم فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الملاحة البحرية.

وأوضح أن الجزء الأكبر من الألغام في مضيق هرمز جرى تطهيره بالفعل.

وردا على سؤال بشأن إمكانية لقائه بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال ترامب: "لا أريد لقاءه الآن، لكن إذا التقيته فسيكون شرفا لي أن أتعرف إليه".

وأضاف: "أرغب في معرفة ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى اتفاق. وإذا تحقق الاتفاق، فمن الممكن أن ألتقي به".

وفي مقارنة بين إيران وفنزويلا، قال ترامب إن الملف الإيراني أكثر تعقيدا بكثير من فنزويلا من الناحية العسكرية.

وأردف: "إيران ليست مثل فنزويلا حيث يمكن الدخول إليها والبقاء قليلا ثم المغادرة، فالأمر مختلف تماما هناك".

وأوضح أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل إيران يتطلب حشدا عسكريا أكبر بكثير.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة، ليعلن لاحقا تولي بلاده إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية.

وكشف ترامب أنهم ناقشوا فكرة إرسال قوات أمريكية إلى إيران لإخراج اليورانيوم المخصب، لكنهم تراجعوا عن الفكرة بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة بها.

وذكر أن تنفيذ مثل هذه العملية العسكرية "ينطوي على مخاطر عالية جدا"، وأنه يعتقد بأن إيران ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن إزالة بقايا المواد النووية.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.