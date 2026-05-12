ترامب يقول إنه متأكد من أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه بأنهم "سيسلمون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة"..

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متأكد "100 بالمئة" من أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع إذاعة "دبليو إيه بي سي"، بثت الثلاثاء.

وادعى ترامب أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه بأنهم "سيسلمون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أنه متأكد بنسبة 100 بالمئة، من أن إيران "ستوقف تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا بإخراج الغبار النووي من المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، وذكر أن المباحثات مستمرة بشأن هذا الملف.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعرض لأي ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال ترامب: "لا يوجد أي ضغط عليّ، ولن نستعجل أي شيء، لدينا الكثير من أوراق القوة".

وكان ترامب قد صرّح الاثنين في البيت الأبيض أن الهدنة مع إيران تمر بأضعف مراحلها، وأنها "على أجهزة الإنعاش"، واصفا المقترح الأخير الذي قدمته إيران للولايات المتحدة بأنه "غبي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل/ نيسان فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.