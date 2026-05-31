الرئيس الأمريكي قال إنه نظرا للنمو المستمر في علاقاتنا مع دمشق وبغداد "يسعدني أن أعلن تعيين باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا ومبعوثا خاصا إلى العراق في آن واحد"

ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا للعراق بجانب مهامه في تركيا وسوريا الرئيس الأمريكي قال إنه نظرا للنمو المستمر في علاقاتنا مع دمشق وبغداد "يسعدني أن أعلن تعيين باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا ومبعوثا خاصا إلى العراق في آن واحد"

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، مبعوثا خاصا إلى العراق أيضا، إلى جانب مواصلة أداء مهامه الحالية.

جاء ذلك في تدوينة لترامب عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد ترامب، بالأداء "الاستثنائي" والسجل "الحافل" الذي يقدمه باراك.

وأضاف: "في الوقت الذي نطور فيه تعاوننا الاستراتيجي مع الحكومتين السورية والعراقية، ونظرا للنمو المستمر في علاقاتنا معهما، يسعدني أن أعلن عن تعيين باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا ومبعوثا خاصا إلى العراق في آن واحد".

وأوضح ترامب، أن باراك، سيستمر في أداء مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، وسيعمل بالدعم الكامل من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف: "نثمن عاليا الجهود التي يبذلها توماس باراك ورغبته المستمرة في خدمة بلادنا".

والسبت، نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تدوينة عبر حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية، أشار فيها إلى مهام باراك كمبعوث خاص إلى سوريا.

وقال روبيو: "مع انتهاء مهامه في هذا المنصب، فإنه بفضل خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة (أمريكا أولا) سيواصل لعب دور ريادي لإدارة ترامب في كل من سوريا والعراق، وتحقيق مكاسب وإنجازات لصالح بلدنا العظيم".

وقبل منشور روبيو، تداولت بعض الوسائل الإعلامية أنباءً تفيد بانتهاء مهام باراك الدبلوماسية.

وجاء إعلان الرئيس ترامب، ليوضح طبيعة التكليف الجديد بدمج الملفين السوري والعراقي تحت قيادة باراك، بالإضافة إلى الإشراف على السفارة الأمريكية في أنقرة.