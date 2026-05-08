وتبادل ألف أسير من كلا الجانبين

ترامب يعلن وقف إطلاق نار 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا وتبادل ألف أسير من كلا الجانبين

واشنطن / الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن المبادرة جاءت بطلب منه شخصيا، وسيكون وقف النار خلال الفترة من 9 ـ 11 مايو/ أيار الجاري.



وأعرب عن سعادته بإعلان وقف إطلاق النار الذي يشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية وتبادل ألف أسير من كلا الجانبين.

وأضاف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على مبادرته، معربا عن أمله أن تكون هذه الخطوة "بداية لنهاية هذه الحرب الطويلة والدامية والصعبة".

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف ما تزال مستمرة، مؤكدا أن الجهود الرامية لإنهاء النزاع "تقترب أكثر من تحقيق نتيجة".



والاثنين، قرر الرئيس الروسي إعلان هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو الجاري، بمناسبة "يوم النصر".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.