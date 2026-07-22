ترامب يعلن مقتل 18 جنديا أمريكيا خلال الحرب مع إيران الرئيس الأمريكي قال "النزاع العسكري مع إيران: 4 أشهر و18 قتيلا"..

أنقرة / الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل 18 جنديا أمريكيا خلال الحرب بين بلاده وإسرائيل ضد إيران.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، قال فيه إن "النزاع العسكري مع إيران: 4 أشهر و18 قتيلا".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث الجمعة في الأردن، خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

كما أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية شمالي العراق.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة، بينها مناطق شمالي العراق.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.



وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور هذا المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

