ترامب يعلن مقتل أبي بلال المنوكي "الرجل الثاني بداعش"

أنقرة / الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات أمريكية ونيجيرية نفذت عملية أدت إلى قتل "أبي بلال المنوكي"، الذي وصفه بأنه "الشخص الثاني في قيادة العمليات العالمية لتنظيم داعش".

وأشار ترامب على منصة "تروث سوشيال"، السبت، إلى أن العملية "شديدة التعقيد" نفذتها القوات الأمريكية والنيجرية بناء على توجيهاته.

وأضاف أن هذه العملية ستؤدي إلى إضعاف "كبير" في العمليات العالمية لتنظيم داعش.

وأردف: "كان (المنوكي) يعتقد أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تطلعنا على ما يفعله".

من جانبه، أكد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مقتل المنوكي في عملية مشتركة، ليل الجمعة-السبت.

وأوضح أنه وفق تقييمات أولية، قُتِل المنوكي مع بعض مساعديه في هجوم استهدف مواقعهم في حوض بحيرة تشاد.

وأشار إلى أن العملية وجهت ضربة قوية لتنظيم داعش، معربا عن رضاه عن الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن المنوكي يعد من القادة البارزين في منطقة الساحل الإفريقي، وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية "إرهابيا عالميا" في يونيو/ حزيران 2023.