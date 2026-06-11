قال إن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بأمان بدعم من الجيش الأمريكي

ترامب يعلن مرور أكثر من 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز قال إن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بأمان بدعم من الجيش الأمريكي

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي قام بمهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، ما أسفر عن وصول أكثر من 100 مليون برميل نفط إلى الأسواق.

وأوضح ترامب، في ​منشور ​على ⁠منصته "تروث سوشال" أن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بأمان.



واعتبر أن سر هذا "النجاح الكبير" هو "وقوع مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة وليس إيران".

وأضاف أن "جيوشهم هُزمت، واقتصادهم انهار، وانتهى كل شيء بالنسبة لإيران".

وفي وقت سابق، صرح ترامب، من المكتب البيضاوي، أنهم أخرجوا ملايين البراميل من النفط "من إيران دون علم أحد"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أخرجنا الليلة الماضية، 22 سفينة وهي مطفأة الأنوار لعدم وجود رادارات. دمرنا تلك الرادارات واستولينا على النفط، ولهذا السبب يبلغ سعر البرميل 85 دولارا" على حد قوله.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر ذاته، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها القريبة من مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، التي زادت المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا.