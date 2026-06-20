في إشارة إلى مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنقرة..

ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا في إشارة إلى مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنقرة..

واشنطن/ الأناضول



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيزور تركيا قريبا، في إشارة إلى مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المزمع أن تستضيفها أنقرة في يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في كلمته له خلال حفل أُقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس ون" الخدمة.

و"إير فورس ون" طائرة من طراز بوينغ 747 التي تبرعت بها قطر وتم إدخالها في الخدمة بعد عمليات تحديث شاملة لتصبح الطائرة الرئاسية.

وقال ترامب: "سنسافر كثيرا بهذه الطائرة، سنذهب قريبا أيضا إلى تركيا، وسنعود إلى الصين خلال العام".

ووصف ترامب الطائرة الجديدة، بأنها "أفخم طائرة في العالم"، وتمتلك أنظمة اتصال "لا مثيل لها" ومعدات دفاعية بأحدث التقنيات.

وأشار ترامب إلى أن الطائرة حُولت إلى "البيت الأبيض الطائر" خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر، موجها الشكر لنحو 250 شخصا عملوا في المشروع.

كما ذكر أن الطائرة الجديدة ستقود عرضا جويا كبيرا في واشنطن بمناسبة احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، بمشاركة العديد من الطائرات المقاتلة.

وتستضيف أنقرة في 7 و8 يوليو المقبل، قمة زعماء دول الناتو.