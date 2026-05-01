الرئيس الأمريكي اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاق التجارة المتفق عليه بشكل كامل

ترامب يعلن عزمه رفع الرسوم على المركبات الأوروبية إلى 25 بالمئة الرئيس الأمريكي اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاق التجارة المتفق عليه بشكل كامل

واشنطن / الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه رفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25 بالمئة الأسبوع المقبل.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاق التجارة المتفق عليه بشكل كامل.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيرفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية الداخلة إلى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن المركبات التي تُنتج في مصانع داخل الولايات المتحدة لن تخضع لأي رسوم.

وأكد أن نسبة هذه الرسوم سترتفع إلى 25 بالمئة.

وفي يوليو/ تموز 2025، اختتمت مفاوضات اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ملعب الغولف المملوك لترامب في ترنبري باسكتلندا.

وبموجب الاتفاق، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، في حين أُعلن أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 15 بالمئة على منتجات الأعضاء بالتكتل.