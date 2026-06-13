قال ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان يتيح لإيران طريقا سلسا نحو امتلاك سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يشكل "جدارا في مواجهة الأسلحة النووية"..

ترامب يعلن توقيع اتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز فورا قال ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان يتيح لإيران طريقا سلسا نحو امتلاك سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يشكل "جدارا في مواجهة الأسلحة النووية"..

نيويورك / الأناضول



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع غدا الأحد، وأن مضيق هرمز سيُفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان يتيح لإيران طريقا سلسا نحو امتلاك سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يشكل "جدارا في مواجهة الأسلحة النووية".



وأوضح ترامب أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه "من المخطط توقيع الاتفاق غدا، وسيُفتح مضيق هرمز للجميع مباشرة بعد التوقيع".



كما اعتبر أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت "مختلفة وأفضل بكثير" مقارنة بالإدارات السابقة، وأنه لن يكون هناك أي "نقل" للأموال الإيرانية المجمدة.



وأشار إلى أن اليورانيوم المخصب الموجود في الجانب الإيراني سيجري التخلص منه أو تدميره في إيران أو الولايات المتحدة "عندما تهدأ الأوضاع بالكامل وفي الوقت المناسب".



وتابع: "نتطلع إلى العمل مع إيران ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها لسنوات طويلة قادمة".



وأعرب ترامب عن أمله في أن تسير العملية بسرعة وسهولة ومن دون مشكلات.



وشدد على أنه "إذا لم يحدث ذلك، فإن لدينا بديلا نهائيا آمل ألا نضطر إلى استخدامه مرة أخرى أبدا".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال شريف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

ومساء الخميس، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".