ترامب يعلن استبدال رسوم عبور هرمز باستثمارات واتفاقيات مع دول الخليج مؤكدا أن الاستثمارات ستكون ضخمة وستعود بفوائد استثنائية على مستقبل دول الخليج..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيستبدل خطة فرض رسوم عبور بنسبة 20 بالمئة على جميع السفن المارة عبر مضيق هرمز، بإبرام اتفاقيات للتجارة والاستثمار مع عدد من دول الخليج.

وقال ترامب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "في الوقت الحالي، مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية، والسبب في ذلك هو النظام الإيراني الكاذب والعنيف والخبيث، وهو ما يقوده نحو الزوال الكامل".



وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا بحريا كاملا، لكنه سيقتصر على السفن القادمة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، أو تلك التي تنقل أي بضائع مرتبطة بإيران.

وأوضح ترامب: "بعد محادثات مثمرة للغاية أجريتها مع دول الشرق الأوسط، قررت استبدال الضريبة الأمريكية البالغة 20 بالمئة التي كان من المقرر فرضها على السفن العابرة لمضيق هرمز، باتفاقيات تجارة واستثمار ستبرمها عدة دول خليجية مع الولايات المتحدة".

وأضاف "ستكون هذه الاستثمارات ضخمة، كما أنها ستعود بفوائد استثنائية على مستقبل تلك الدول".

وادعى ترامب أن الولايات المتحدة هي الطرف المنتصر، مضيفا: "انتهت الأيام التي قتلت فيها إيران آلاف الأشخاص، بينهم 52 ألف متظاهر، والأهم من ذلك أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وأمس الاثنين، أعلن ترامب إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز، إلى جانب فرض رسوم عبور بنسبة 20 بالمئة على جميع السفن المارة عبر المضيق.

وأشار إلى أن هذه الرسوم تأتي لتغطية تكاليف ضمان الأمن في المنطقة، قائلا: "ستُفرض رسوم عبور بنسبة 20 بالمئة على جميع السفن التي تعبر المضيق، في إطار تغطية جميع النفقات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب من العالم".

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.