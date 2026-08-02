ترامب قال إن القرار جاء استجابة لطلبات من إيران ودول في الشرق الأوسط، من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء "التهديد النووي الإيراني"

ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران لإتمام التوصل إلى اتفاق ترامب قال إن القرار جاء استجابة لطلبات من إيران ودول في الشرق الأوسط، من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء "التهديد النووي الإيراني"

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه وافق على إلغاء ضربات كان مخطط لها ضد إيران مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وأضاف أنه "بناء على هذا الطلب، وافقت، من أجل مصلحة العالم المستقبلية، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعا".

وتابع أن "الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد ومستعدة تماما للتحرك ضد إيران".

وأشار ترامب إلى أن إسرائيل تشاركه قرار تعليق الضربات، مشددا على أن القرار يظل مشروطا بـ"القدرة على إبرام صفقة بسرعة".

والجمعة، قال ترامب إن بلاده "ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

وادعى ترامب، في تصريحات صحفية، أن الحرب مع إيران تسير "بشكل جيد للغاية" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/ تموز الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.