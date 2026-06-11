ترامب يعلن إلغاء ضربات الليلة ضد إيران الرئيس الأمريكي ادعى موافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق مع إيران

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إلغاء ضربات كانت مقررة الليلة ضد إيران.

وادعى موافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق مع إيران.

وقال ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية: "استناداً لمناقشات مع إيران، وصلت لأعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قررتُ، إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".

وادعى أنه "تمت الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المبدأ وبأدق التفاصيل، من جانب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وآخرون".

وتابع ترامب: "سيظل الحصار البحري سارياً وبكامل قوته إلى أن يتم الانتهاء من هذه الصفقة، وسيُعلن قريباً زمان ومكان التوقيع".

وفي وقت سابق الخميس، جدد ترامب، تهديده للمرة الثانية، بأن الولايات المتحدة ستشن الليلة هجمات "أوسع نطاقا وأكثر عنفا" على إيران.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أشار إلى أن هجمات الليلة المقبلة على إيران ستكون "أوسع نطاقا وأكثر عنفا" مقارنة بالهجمات التي نُفذت أمس الأربعاء.

وفي تدوينة نشرها الخميس أيضا، توعد ترامب بالسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية "في مستقبل غير بعيد"، وتوجيه "ضربة شديدة للغاية لإيران هذه الليلة".

وقال الرئيس الأمريكي للقناة: "لا أريد تنفيذ عملية برية، لكن إذا لزم الأمر يمكننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على المنطقة بأكملها".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف بـ"قواعد عسكرية" في كل من الكويت والبحرين والأردن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.