ترامب يعلن إفراج إيران عن مواطنة أمريكية محتجزة منذ 2024

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Ahmet Kartal
16 يوليو 2026•تحديث: 16 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن إيران أفرجت عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة لديها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن المواطنة الأمريكية "اعتُقلت ظلما" في إيران خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
وأكد أن السلطات الإيرانية سمحت للمواطنة الأمريكية المفرج عنها بمغادرة البلاد.
وأضاف: "إنها الآن خارج إيران، وتتمتع بالأمان وبحالة جيدة، والولايات المتحدة تُقدّر هذه البادرة التي تعكس حسن النية من جانب إيران".
ولم يصدر عن إيران تعليق رسمي بشأن إعلان ترامب حتى الساعة 06:30 ت.غ.