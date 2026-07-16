ترامب يعلن إفراج إيران عن مواطنة أمريكية محتجزة منذ 2024 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

أنقرة/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن إيران أفرجت عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة لديها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن المواطنة الأمريكية "اعتُقلت ظلما" في إيران خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وأكد أن السلطات الإيرانية سمحت للمواطنة الأمريكية المفرج عنها بمغادرة البلاد.

وأضاف: "إنها الآن خارج إيران، وتتمتع بالأمان وبحالة جيدة، والولايات المتحدة تُقدّر هذه البادرة التي تعكس حسن النية من جانب إيران".

ولم يصدر عن إيران تعليق رسمي بشأن إعلان ترامب حتى الساعة 06:30 ت.غ.