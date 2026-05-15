ترامب يعلن أن الصين ستشتري 200 طائرة بوينغ أمريكية خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" على هامش زيارته إلى الصين

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن نظيره الصيني شي جين بينغ، وافق على شراء 200 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ.

وجاءت تصريحات ترامب، خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي شون هانيتي، على قناة "فوكس نيوز"، على هامش زيارته إلى الصين، حيث تطرق إلى لقائه مع الرئيس شي جين بينغ.

وأوضح ترامب، أنه ناقش مع الرئيس الصيني، العديد من القضايا خلال الاجتماع، مؤكدا أن اللقاء "جرى بشكل جيد للغاية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدمت ببعض الطلبات إلى الجانب الصيني، قائلا: "من بين الأمور التي وافق عليها (شي) اليوم، تقديم طلبية لشراء 200 طائرة. هذا أمر ضخم للغاية بالنسبة لبوينغ".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هذا يعني توفير عدد كبير جدا من فرص العمل. كانت بوينغ تريد (بيع) 150 طائرة، لكنهم حصلوا على 200".

ولم تعلق الصين على الفور على تصريح الرئيس الأمريكي.

جدير بالذكر أن ترامب، أجرى خلال زيارته إلى الصين لقاءات مع الرئيس "شي"، شملت اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، وذلك برفقة وفد واسع ضم مستشاريه السياسيين وممثلين عن شركات أمريكية.

ويرافق ترامب في زيارته إلى الصين، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، كيلي أورتبرغ.

ويجري ترامب، زيارة إلى الصين التي وصلها الأربعاء، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، وتستمر 3 أيام يرافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.