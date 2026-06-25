ترامب يعتزم المشاركة بقمة الناتو في أنقرة احتراما لأردوغان تصريحات للرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض لدى لقائه بالأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته

واشنطن / الأناضول

أعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة التركية أنقرة، احتراما لنظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض مساء الأربعاء، لدى لقائه بالأمين العام للحلف مارك روته، إنه سيشارك في القمة 36 للحلف التي تستضيفها أنقرة في 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.

وعزا ترامب مشاركته بالقمة إلى الاحترام الذي يكنه للرئيس أردوغان، معربا عن امتنانه من عدم انخراط تركيا في حرب إيران "كما فعلت الصين وروسيا".

وأشاد ترامب بالرئيس التركي، واصفا إياه بأنه "قائد رائع، وشخص قوي للغاية، وجيشه رائع كذلك".

وأردف قائلا: "أردوغان يحب تركيا ويؤدي عملا رائعا، إنه رجل يحظى بالاحترام، وقائد محترم، وهو صديقي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى أنقرة حاملاً أخبارًا إيجابية بشأن بيع محركات الطائرات وملف مقاتلات F-35 لتركيا، قال: "أعتقد أنني سأفعل ذلك".

وأردف: "تركيا عضو في الناتو، بعضهم لا يرى تركيا بهذه الطريقة، لكنها في الواقع كذلك، إنها عضو قوي في الناتو. نعم، من المحتمل أن أفعل شيئًا سيجعل الرئيس أردوغان سعيدًا جدًا".

وأكد ترامب أن تركيا تتمتع بمكانة مهمة، خصوصًا في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن "الناس لا يعرفون مدى كبر تركيا عسكريًا. وبفضل أردوغان لديها جيش قوي جدًا".

من جهته، قال الأمين العام للناتو مارك روته: "تركيا لديها قاعدة صناعات دفاعية ضخمة، وتضم 3 آلاف شركة تعمل في مختلف أنحاء تحالف الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأشار روته إلى أن قمة الناتو التي ستستضيفها تركيا تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للحلف.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ردًا على سؤال بشأن بيع مقاتلات F-35 لتركيا، إن هناك إجراءات قانونية تشمل الكونغرس الأمريكي.

وأضاف أن "وزير الدفاع بيت هيغسيث والفريق بأكمله يراجعون هذا الأمر حاليًا، لأن هناك بعض المسائل التي علينا التأكد من تنفيذها بما يتوافق مع القوانين الأمريكية".

وأردف قائلا: "الرئيس طلب منا القيام بذلك، نحن نجري المراجعات ونتأكد من استيفاء الشروط".