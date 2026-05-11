ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في "غرفة الإنعاش"

واشنطن/الأناضول

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهدنة مع إيران باتت في "غرفة الإنعاش"، واصفا الرد الأخير الذي أرسلته طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غبي".



وأشار ترامب في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن الهدنة تمرّ حالياً بحالة ضعف شديدة، ملمّحاً إلى احتمال استمرار الهجمات على إيران.

وقال ترامب: "الهدنة ضعيفة، ويمكنني القول إنها الآن في أضعف حالاتها، إنها في غرفة الإنعاش".



وأوضح ترامب أنه غير راض إطلاقاً عن المقترح الأخير الذي أرسلته إيران وأنه رفضه، مشيراً إلى أن المقترح لم يتضمّن تعهداً من إيران بعدم امتلاك سلاح نووي.



وأضاف بشأن الرد الإيراني: "بعد أن قرأت هذه القطعة من القمامة، لم أكمل قراءتها، قلت لنفسي: هل سأضيّع وقتي في قراءة هذا؟".



وأفاد بأنهم انتظروا لمدة أربعة أيام رسالة من إيران، مؤكداً أنه غير راضٍ عن الرسالة التي قال إن إعدادها "كان ينبغي ألا يستغرق أكثر من عشر دقائق".

وكانت إيران قد أرسلت، الأحد، ردها إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب، إلا أن ترامب وصف الرد بأنه "غير مقبول".

وزعم الرئيس الأميركي أن القيادة الإيرانية تتكوّن من "أشخاص أغبياء".



وتابع: "يعتقدون أنني سأقول: لقد سئمت من هذا وأشعر ببعض الضغط. لكنني لا أشعر بأي ضغط، سنحقق نصراً. ومن الناحية العسكرية، حققنا بالفعل انتصاراً كاملاً".

وذكر ترامب أن إيران كانت قد وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وادعى أنها "تراجعت لاحقاً عن هذا الالتزام"، مؤكداً أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران من دون هذا البند.

كما قال ترامب إن هناك مجموعتين سياسيتين داخل إيران، وصف إحداهما بـ"المعتدلين" والأخرى بـ"المجانين"، معتبراً أنهما غير قادرتين على التوصل إلى توافق.

وصرح بأن الخيارات المطروحة تجاه إيران لا تقتصر على الحل العسكري، قائلاً: "أعتقد أن التوصل إلى اتفاق معهم ممكن. لكنهم غيّروا موقفهم أربع أو خمس مرات".

"الأكراد خيّبوا آمالنا"

كما وجّه ترامب انتقادات إلى "الأكراد" في المنطقة، متهماً إياهم بالاحتفاظ بالأسلحة التي كان من المفترض إيصالها إلى المتظاهرين الإيرانيين.

وقال: الأكراد خيّبوا آمالنا. لديهم سمعة جيدة في الكونغرس. الكونغرس يقول إنهم يقاتلون بشراسة كبيرة. لكنهم يقاتلون عندما يحصلون على المال. لذلك أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الأكراد".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.