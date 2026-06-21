الرئيس الأمريكي توعد إيران بضربات شديدة في حال لم تفعل ذلك

ترامب يطلب من إيران كبح تحركات "حزب الله" الرئيس الأمريكي توعد إيران بضربات شديدة في حال لم تفعل ذلك

واشنطن/ الأناضول

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، من إيران العمل على كبح تحركات "حزب الله" في لبنان ومنعه من إثارة التوتر في البلاد.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب: "على إدارة طهران كبح تحركات حزب الله في لبنان ومنعه من إثارة التوتر وإلا فإننا سنستهدف إيران مجدداً وبشدة كما فعلنا الأسبوع الفائت".

وفي تصريح آخر لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، اعتبر ترامب أن إسرائيل لم تنجح في مواجهة "حزب الله" في لبنان.

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على حزب الله. إنها لا تستطيع فعل أي شيء سوى تدمير المباني".

وقال ترامب، إنه يفكر في إسناد مهمة محاربة "حزب الله" إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.



وأعرب عن اعتقاده بأن الشرع، سيكون أكثر نجاحاً في مواجهة "حزب الله".

ومنذ الجمعة، صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب وشرق لبنان، حيث شن أكثر من 200 غارة زعم أنها استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله"، فيما أفاد مراسل الأناضول بأن معظم الهجمات طالت منازل وأعيانا مدنية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين، الجمعة، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما قُتل 22 شخصا وأصيب 18 آخرون على الأقل السبت، بحسب إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.