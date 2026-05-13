ترامب يصل الصين في أول زيارة منذ 8 أعوام ونصف تستمر 3 أيام ويرافقه وفد واسع يضم ممثلي مؤسسات سياسية وكبرى الشركات الأمريكية

بكين / الأناضول

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى الصين، في أول زيارة رسمية لهذا المنصب منذ 8 أعوام ونصف.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن ترامب وصل إلى العاصمة بكين في زيارة تستمر 3 أيام، يرافقه وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب السابقة خلال ولايته الأولى بالعام 2017، فيما لم يجر الرئيس السابق جو بايدن أي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته.

ويرافق ترامب في الزيارة كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر.

كما غادر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم، متوجها إلى بكين عقب انتهاء جولة المباحثات الاقتصادية والتجارية مع الصين هناك.

ويضم الوفد الاقتصادي المرافق لترامب ممثلين عن 17 شركة أمريكية، بينهم مالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ومؤسس شركة "إنفيديا" ينسن هوانغ.

ومن المقرر أن يقضي ترامب يومه الأول للراحة، على أن تقام مراسم استقبال رسمية له غدًا الخميس، قبل أن يعقد لقاءات ثنائية وأخرى موسعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتأتي زيارة ترامب في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب التي اندلعت عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية أدت إلى تصعيد واسع في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تتصدر تطورات الحرب في الشرق الأوسط جدول أعمال اللقاءات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بأمن الملاحة والطاقة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات تجارة الطاقة العالمية.

ومن المنتظر أيضًا أن تبحث الزيارة المعضلات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الولاية الثانية لترامب سلسة خلافات على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية والقيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا، مقابل تحركات صينية للسيطرة على صادرات المعادن النادرة التي تمثل عنصرًا حيويًا في سلاسل التوريد العالمية.

وخاض وفدا البلدين خلال العام الماضي جولات تفاوضية في جنيف ولندن وستوكهولم ومدريد وكوالالمبور، بهدف احتواء التوتر التجاري المتصاعد.

وأعلن الطرفان في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات توصلهما إلى إطار تفاهم مؤقت لحل الخلافات الاقتصادية، بعد الاتفاق مرتين على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا.

وكان ترامب وشي جين بينغ، أعلنا خلال لقائهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 التوصل إلى تفاهمات مؤقتة بشأن القضايا الخلافية.

واتفق الطرفان حينها على تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 24 بالمئة لمدة عام اعتبارًا من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

كما تعهدت الصين باتخاذ خطوات للحد من تصدير مادة الفنتانيل والمواد الأولية المرتبطة بها، فيما أعلن الجانب الأمريكي أنه سيخفض الرسوم الإضافية المفروضة على الصين بنسبة 20 بالمئة إلى 10 بالمئة بدعوى عدم كفاية التدابير بهذا المجال.