الرئيس التركي أردوغان كان في استقبال نظيره الأمريكي بمطار أنقرة..

ترامب يصل أنقرة في زيارة رسمية للمشاركة في قمة "الناتو" الرئيس التركي أردوغان كان في استقبال نظيره الأمريكي بمطار أنقرة..

أنقرة / الأناضول



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية يشارك فيها أيضا بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وهبطت الطائرة التي تقل ترامب والوفد المرافق له، في مطار أنقرة بحلول الساعة 13:50 بحسب التوقيت المحلي التركي.

وكان في استقبال ترامب في المطار بمراسم رسمية، الرئيس التركي رجب طيب أردروغان.

وتبادل الرئيسان أطراف الحديث، قبل أن يتوجها لاحقا إلى قاعة كبار الزوار في المطار.

وتستضيف تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.