ترامب يصف زيارته إلى الصين بـ"النجاح الرائع" الرئيس الأمريكي قال إن زيارته تكللت بتوقيع "اتفاقيات جيدة جدا" مع الصين ولا سيما في المجال التجاري

واشنطن / الأناضول

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى الصين بأنها "نجاح رائع".

جاء ذلك في تصريحات صحفية مقتضبة أدلى بها، أمس الجمعة، لدى عودته إلى واشنطن.

وأضاف أن الزيارة تخللت توقيع واشنطن وبكين "اتفاقيات جيدة جدا"، ولا سيما في المجال التجاري.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها "علاقات جيدة" مع الصين.

وتابع: "كانت هذه الزيارة نجاحا رائعا. أعتقد أن هذه كانت لحظة تاريخية بالفعل".

والأربعاء، وصل ترامب الصين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، وذلك على رأس وفد واسع ضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لترامب إلى الصين منذ زيارته السابقة خلال ولايته الأولى عام 2017، فيما لم يجر الرئيس السابق جو بايدن أي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته (2021 ـ 2025).