الرئيس الأمريكي أوضح أن تكنولوجيا هذه الصواريخ متقدمة للغاية وشدد على ضرورة توخي الحذر عند التفكير في نقلها إلى دولة أخرى

ترامب يستبعد منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الرئيس الأمريكي أوضح أن تكنولوجيا هذه الصواريخ متقدمة للغاية وشدد على ضرورة توخي الحذر عند التفكير في نقلها إلى دولة أخرى

واشنطن/ الأناضول

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، قائلا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث أبدا".

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء مفتوح أمام الصحافة عقده ترامب في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وتناول فيه آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وردا على سؤال بشأن احتمال منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"، استخدم ترامب تصريحات أكثر تحفظا مقارنة بمواقفه السابقة بشأن القضية.

وأشار إلى أن تكنولوجيا هذه الصواريخ متقدمة للغاية وذات أهمية حيوية للولايات المتحدة، مشددا على ضرورة توخي الحذر الشديد عند التفكير في نقلها إلى دولة أخرى.

وقال ترامب: "علينا أن نكون حذرين للغاية عندما نسمح لطرف آخر بإنتاجها. صواريخ باتريوت شيء مذهل، وينبغي التعامل مع هذا الموضوع بحكمة وحذر كبيرين".

وأضاف: "لم نوافق على ذلك حتى الآن خلال مناقشاتنا، ولذلك أعتقد أن منح مثل هذه التكنولوجيا إلى الآخرين أمر لن يحدث أبدا على الأرجح".

يذكر أن ترامب التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أنقرة، وقال حينها: "سنمنح أوكرانيا حق إنتاج صواريخ باتريوت، وسنوضح لها كيفية القيام بذلك. سنمنحكم ترخيصا لإنتاجها".

وعقب لقائه ترامب في واشنطن في 28 يوليو/ تموز، قال زيلينسكي لوسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة ستمنح بلاده ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت".