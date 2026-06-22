في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"..

ترامب يزعم أن إيران ستقبل الرقابة الشاملة على أسلحتها في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"..

واشنطن / الأناضول



زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن إيران ستقبل إجراء عمليات تفتيش شاملة على أسلحتها "لفترة طويلة".

وقال ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن "الجميع يدرك جيدا أن إيران ستوافق مستقبلا على عمليات تفتيش واسعة تهدف إلى النزاهة النووية لفترة طويلة".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في منطقة بورغنشتوك بسويسرا، وسط توقعات ببلورة تفاصيل بنود مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين.

وعقدت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، المعروفة باسم “تفاهم إسلام آباد”، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.