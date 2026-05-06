ترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران بعد "محادثات مثمرة"

واشنطن / الأناضول

** الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

أجرينا محادثات مثمرة للغاية ومن المرجح جدا أن نتوصل إلى اتفاق

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران "تريد بشدة التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة، وأضاف قائلا: "أجرينا محادثات مثمرة للغاية خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن المرجح جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض الأربعاء، أن المفاوضات مع طهران حققت تقدما ملموسا.

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل المفاوضات، لكنه زعم أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأردف: "لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وقد قبلت بذلك"، على حد تعبيره.

كما ادعى أن الولايات المتحدة "قضت إلى حد كبير" على القدرات العسكرية والسياسية لإيران، مشيرا إلى مقتل عدد من القادة الإيرانيين، ومواصلة الحوار مع قيادات جديدة.

وفي رده على سؤال حول موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، قال ترامب: "سيحدث الاتفاق، لا يوجد موعد نهائي".

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" الذي أطلقه الاثنين، بهدف إخراج سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.