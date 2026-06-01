الرئيس الأمريكي قال إن الاتفاق مع إيران سيكون "مفيدا" لبلاده وحلفائها، فيما لم يصدر عن طهران تعليق فوري..

ترامب يدعي وجود "رغبة حقيقية" لدى إيران للتوصل إلى اتفاق الرئيس الأمريكي قال إن الاتفاق مع إيران سيكون "مفيدا" لبلاده وحلفائها، فيما لم يصدر عن طهران تعليق فوري..

أنقرة/ الأناضول

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "رغبة حقيقية" لدى إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، واعتبر أن مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدا لواشنطن ولحلفائها.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال" مساء الأحد، تناول فيها المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب في هذا الصدد: "إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيكون مفيدا لكل من الولايات المتحدة والدول التي تتحرك معنا".

ولم يصدر عن الجانب الإيراني تعليق فوري على ما ذكره الرئيس الأمريكي.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 23 مايو/ أيار الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.