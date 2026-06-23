مبينا أنه لولا ذلك "لما كانت المفاوضات لتستمر"..

ترامب يدعي موافقة إيران "بشكل كامل وتام" على تفتيش برنامجها النووي مبينا أنه لولا ذلك "لما كانت المفاوضات لتستمر"..

أنقرة / الأناضول



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران وافقت "بشكل كامل وتام" على عمليات تفتيش رفيعة المستوى لبرنامجها النووي، مبينا أنه لولا ذلك "لما كانت المفاوضات لتستمر".

وزعم في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، أن الجانب الإيراني ووسائل إعلام يحاولون "التقليل قدر الإمكان من انتصار الولايات المتحدة وجعله صغيرا وغير مهم"، في إشارة إلى الحرب التي شنتها القوات الأمريكية ضد إيران.



وادعى أن المفاوضات كانت ستنتهي بسيناريو لا يوافق فيه الجانب الإيراني على ذلك، إلا أنه "استنادا إلى هذه التنازلات المهمة وغيرها التي قدمتها إيران، وافقت على السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحا، وعدم تطبيق الحصار البحري بعد الآن".

وأشار إلى أن جميع السفن الأمريكية ستبقى في أماكنها حول منطقة مضيق هرمز، تحسبا للحاجة إلى إعادة تطبيق الحصار البحري.

كما ادعى أن الأصول الإيرانية التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية، ستُنقل إلى حساب تسيطر عليه الولايات المتحدة، وستستخدم لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية من المنتجين الأمريكيين.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في طهران، إنه لا توجد أي قيود على استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بعد الإفراج عنها، وأن هذه الأصول ستُستخدم لخدمة مصلحة البلاد.



وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.