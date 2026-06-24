ترامب يدعي تقديم إيران "تنازلات كبيرة" أثناء المفاوضات

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مسار المفاوضات مع إيران يسير "بشكل جيد"، وإن طهران "تقدم تنازلات كبيرة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، لدى وصوله إلى مبنى الكونغرس، للقاء أعضاء جمهوريين.

وأضاف: إيران تقدم تنازلات كبيرة، ونسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لاحقة أثناء خروجه من اجتماعه مع الجمهوريين، قال ترامب إن إيران "تتعامل معنا بلطف شديد".

وادعى أن الإيرانيين "يوافقون على كل ما أريده، وعليهم أن يفعلوا ذلك. وإلا فسنعود ونقوم بما يتعين علينا القيام به".

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية، كما استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، وسط سقوط ضحايا وأضرار بمنشآت مدنية.