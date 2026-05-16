ترامب يدعي تفضيله الدبلوماسية في التعامل مع إيران الرئيس الأمريكي انتقد في مقابلة مع "فوكس نيوز" ما وصفه بتكرار التعثر في المسار الدبلوماسي مع إيران

واشنطن / الأناضول

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل الدبلوماسية في التعامل مع إيران.

وأشار في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، إلى أنه يدرك قوة صمود إيران ولا يقلل من شأنها.

وقال إن الولايات المتحدة لم تستهدف البنية التحتية الإيرانية كاملة حتى الآن، مضيفا: "يمكننا تدمير كل شيء خلال يومين"، وفق ادعائه.

وانتقد ما وصفه بتكرار التعثر في المسار الدبلوماسي مع إيران، معتبرا أن طهران "لا يمكن الوثوق بها ولا التنبؤ بموقفها" في المفاوضات.

وذكر أن الحل المحتمل مع إيران قد يكون عسكريا أو دبلوماسيا، مبينا أن الأمر "يتوقف ذلك على سلوك طهران".

وأردف ترامب أن الحل "إما أن يكون عنيفا أو غير عنيف، وأنا أفضل الخيار غير العنيف"، وفق قوله.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.