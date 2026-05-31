ترامب يدعي تحييد "غير المعتدلين" فقط بالجيش الإيراني الرئيس الأمريكي قال إنهم تركوا الجيش الإيراني كما هو لأنهم يعتقدون أنه "معتدل إلى حد ما"..

أنقرة/ الأناضول

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده لم تستهدف "العناصر المعتدلة" داخل الجيش الإيراني، قائلاً: "هناك أشخاص آخرون غير معتدلين، وقد قمنا بتحييدهم".

جاء ذلك في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، السبت، أشار فيها ترامب إلى أنهم تركوا الجيش الإيراني كما هو لأنهم يعتقدون أنه "معتدل إلى حد ما".

وأضاف: "هناك أشخاص آخرون غير معتدلين، قمنا بتحييدهم، كما حيدنا عدداً من الأسماء في المستويات القيادية".

ولفت إلى أن السعي للقضاء على الجميع في الحروب يترك وراءه دولاً عاجزة عن التعافي لعقود.

وأردف: "انظروا إلى ما حدث في العراق، فقد قمنا بعمل سيئ للغاية، إذ كان ذلك أمراً خاطئاً للغاية وغير حكيم".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من "اتفاق جيد"، مدعياً أن مطلبه الوحيد هو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وأن طهران وافقت على ذلك.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.