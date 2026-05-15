ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران الرئيس الأمريكي قال إنهم سيواصلون لاحقا "القضاء على إيران" عسكريا

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، الخميس، خلال زيارته إلى الصين.

وأضاف ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينغ هنأه "على إنجازاته"، معربا عن أمله أن تصبح العلاقات مع بكين "أقوى وأفضل من أي وقت مضى".

وادعى أن إدارته حققت ما وصفه بـ"انتصارات عسكرية" في كل من فنزويلا وإيران، مضيفا أنهم سيواصلون لاحقا "القضاء على إيران عسكريا".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.