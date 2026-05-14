ترامب يدعو نظيره الصيني إلى البيت الأبيض في 24 سبتمبر المقبل خلال كلمة ألقاها في مأدبة عشاء أُقيمت بالعاصمة الصينية بكين

أنقرة / الأناضول

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ إلى زيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب في مأدبة عشاء أُقيمت بالعاصمة بكين، الخميس، في إطار زيارته الرسمية إلى الصين.

ووجَّه ترامب الشكر لنظيره الصيني على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمتد لعقود.

من جانبه، قال شي جين بينغ إن الجانبين يؤمنان بأن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم".

وأكد أن بكين وواشنطن تستفيدان من التعاون وتتضرران من الصراع، وأردف: "لذلك يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين".

والأربعاء، وصل ترامب الصين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، وتستمر 3 أيام يرافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لترامب إلى الصين منذ زيارته السابقة خلال ولايته الأولى بالعام 2017، فيما لم يجر الرئيس السابق جو بايدن أي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته.

