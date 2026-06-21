ترامب يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز ويتوعدها بعواقب وخيمة

واشنطن / الأناضول



حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز، قائلا إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأنهم "لن يبقى لديهم بلد" إذا أقدموا على هذه الخطوة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، تطرق فيها إلى آخر التطورات المتعلقة بملف مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز وتفرض رسوما على حركة العبور فيه إذا اقتضت الضرورة.

ووصف ترامب بلاده بأنها "الحارس" أو "الجهة الحامية" لمضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط.

والسبت، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، عزمها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك على خلفية "عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في التفاهم المبرم بين الجانبين، واستمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان".

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.