الرباط / الأناضول

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم بلاده للمغرب بشأن قضية إقليم الصحراء، ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي لتسوية القضية.

جاء ذلك وفق برقية تلقاها العاهل المغربي محمد السادس من ترامب، بمناسبة الذكرى الـ27 لعيد العرش (ذكرى توليه الحكم)، التي توافق 30 يوليو/ تموز من كل عام، وفق الديوان الملكي الذي نقل نص البرقية، السبت.

وقال ترامب: "الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد، وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل"، وفق قوله.

وأضاف: "أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، أمر غير مقبول، ويجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، واعتزام فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة بالإقليم، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكد ترامب أن "رؤية العاهل المغربي للنمو تفتح آفاقا للازدهار للشعبين والاقتصادين".

وفي هذا الصدد، أعلن ترامب تكليف فريقه بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة إقليم الصحراء.

وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

