ترامب يتوقع "وقفا كاملا" لإطلاق النار بجميع الجبهات وضمنها لبنان

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده تتوقع "وقفا كاملا" لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، عقب دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام، وتدعو جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى مواصلة دعم مسار المفاوضات والسماح له بالتقدم بصورة إيجابية.

وأشار إلى أن الأسواق أبدت ارتياحاً للتطورات الأخيرة، لافتا إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم.

وأضاف: "نتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل".

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني، إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.