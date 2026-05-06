ترامب يتوقع التوصل إلى نتيجة "خلال أسبوع" بشأن الاتفاق مع إيران الرئيس الأمريكي أعرب عن تفاؤله بشأن ذلك

واشنطن/ الأناضول

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "تفاؤله" بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن توقعه التوصل إلى نتيجة "خلال أسبوع" بهذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية أدلى بها، الأربعاء، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

يأتي ذلك عقب تقارير إعلامية، بينها موقع "أكسيوس" الأمريكي وقناة 12 الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن وطهران "تقتربان" من التوصل إلى مذكرة مختصرة لإنهاء الحرب.

في المقابل، نفت وسائل إعلام إيرانية تلك الأنباء، مؤكدة أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن، بحسب وصفها، "بنودا غير مقبولة".

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية، أن التقارير المنشورة في وسائل إعلام غربية، مثل "أكسيوس" و"رويترز"، لا تستند إلى واقع ميداني، معتبرة أنها تهدف إلى التأثير على الأسواق العالمية، ولا سيما خفض أسعار النفط.

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب، تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" الذي أطلقه الاثنين، بهدف إخراج سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.