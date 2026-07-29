ترامب يتوعد بتوجيه ضربة "شديدة للغاية" إلى إيران في تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز الأمريكية

أنقرة/ الأناضول

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بتوجيه ضربة "شديدة للغاية" إلى إيران، ردًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن.

ونقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" تراي يينغست عن ترامب، خلال اتصال هاتفي، قوله: "سنوجه ضربة قوية جدًا لإيران" ردًا على استهداف القواعد الأمريكية في الأردن.

وأضاف ترامب أن الضربات التي نُفذت الليلة الماضية ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق "جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

ووصف المليشيات المدعومة من إيران بأنها "سرطان العالم"، مشيرًا إلى أنه يعتزم توجيه تحذير لهذه الجماعات.

وفيما يتعلق بلقائه، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف ترامب الاجتماع بأنه "رائع"، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحت "أكثر قوة".